Oran en Chihuahua por sacerdotes jesuitas asesinados en Cerocahui (17:30 h)

Reproductor de vídeo https://lopezdoriga.com/wp-content/uploads/2022/06/whatsapp-video-2022-06-25-at-14452-pm.mp4?_=1

La ceremonia inició poco después de las 12:00 h en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, la cual fue transmitido en redes sociales por la Arquidiócesis de Chihuahua.

La ceremonia inició poco después de las 12:00 h en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, la cual fue transmitido en redes sociales por la Arquidiócesis de Chihuahua.

Reproductor de vídeo 00:00 00:20

La celebración eucarística fue presidida por el arzobispo de Chihuahua, monseñor Constancio Miranda Weckmann, quien estuvo acompañado por el el sacerdote Luis Gerardo Moro Madrid, provincial de Mexico de la Compañía de Jesús.

Miranda Weckmann fue quien inició la ceremonia, orando por el descanso eterno de los sacerdotes jesuitas.

En este momento en que la inesperada muerte de ministros hermanos Javier y Joaquín nos llena de dolor y desconcierto, hagamos un esfuerzo por levantar la fe a la mirada de dios”, detalló.

“Ante la trágica muerte de nuestros hermanos nuestros, nos sentimos abrumados y no encontramos palabras para explicarnos su partida entre nosotros. Consternados frente a este hecho hecho no podemos desesperarnos. La vida de nuestros hermanos no ha terminado con esta muerte que contemplan nuestros ojos”, señaló durante su intervención.