Oposición, firme para detener la reforma, afirman (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de agosto. La oposición en el Senado de la República advirtió que se mantendrá firme para impedir que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada que les permitiría reformar la Constitución a su antojo.

El presidente del PAN y próximo senador Marko Cortés Mendoza expresó la convicción de su partido de rechazar las reformas nocivas que pretenda impulsar Morena y manifestó su certeza de que los senadores electos del PRI, MC y PRD tendrán la fuerza y el valor para no sumarse a Morena ni respaldar la reforma judicial.

Cuestionado por EL UNIVERSAL sobre el futuro de los dos senadores electos del PRD, partido que no tendrá bancada, y el de Manlio Fabio Beltrones, quien fue marginado del grupo parlamentario del PRI, confió en que permanecerán en la oposición.

A la pregunta de si hay temor de que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, senador electo, no se doblará en favor de Morena, respondió: “Tenemos compromisos muy claros en la plataforma legislativa que se ha suscrito de cuidar las instituciones, de cuidar los equilibrios y de no permitir las regresiones, y yo tengo confianza de que todos los que aquí hemos llegado honremos esos compromisos”, subrayó.

Sobre el establecimiento de un nuevo bloque de contención, el dirigente blanquiazul señaló que el PAN va a construir con todas las fuerzas de oposición y estas podrían ser el PRI, los legisladores que han llegado por el PRD, los que llegan por MC “e incluso algunos de la coalición gobernante que no compartan algún tema de la destrucción de este régimen”.

El líder del PRD, Jesús Zambrano, descartó que los dos senadores que tendrá el PRD, pero que no alcanzan a constituir una bancada, vayan a sumarse al grupo parlamentario de Morena.

“Hay muchas especulaciones sobre el destino de los dos senadores que llegaron por el PRD, pero ambos han reiterado lo que a mí desde el principio me dijeron, que ellos se van a mantener firmes en la línea política que les establezca el PRD y en ese sentido no están ellos dispuestos a ver cuánto vale su voto para dárselo a Morena para la reforma judicial”, aseguró.

La secretaria general del PRI y próxima senadora, Carolina Viggiano Austria, aseguró que, pese a las presiones desde el poder, el tricolor ha resistido y se mantendrá como una oposición firme y congruente.

“Durante todo el tiempo hemos sido una oposición que ha sido congruente. A lo mejor no se ha valorado el que hayamos hecho este esfuerzo de cohesión durante todos estos años, que no han sido fáciles para nosotros. Para quienes hemos ido a contiendas donde tenemos todo el aparato encima, para quienes hemos sido dirigentes no ha sido fácil.

“Vamos a resistir porque no estamos de acuerdo con que se destruyan las instituciones que nos han dado libertades, que nos han dado estabilidad y que nos dan certeza, y sobre todo que fueron creadas precisamente para evitar los abusos de poder, para evitar que un poder estuviera sobre el otro, para generar mayores equilibrios”, puntualizó.

Carolina Viggiano abrió la posibilidad de que la oposición en el Senado mantenga el bloque de contención, a pesar de las mutuas acusaciones entre el PRI y Movimiento Ciudadano durante la pasada campaña electoral.

“No necesariamente tenemos que andar de la mano todo el día. Yo creo que hay coincidencias en que no compartimos con el oficialismo muchas cosas. MC hizo una estrategia y dentro de ella era golpear al PRI para tener contra quién pelear. No lo hizo abiertamente contra el gobierno actual, se peleó con nosotros. Esa fue su estrategia. Entonces, digo, no nos perdamos, aquí nada es personal. Ellos hicieron una estrategia, no sé si equivocada o no, pero ellos decidieron hacer esa estrategia”, señaló.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, declaró que su partido ha sido una oposición firme y consistente contra cualquier medida antidemocrática.

“Los hechos y nuestras votaciones lo demuestran. Esto no cambiará en la próxima legislatura. En Movimiento Ciudadano, no estamos dispuestos a convalidar ninguna decisión que debilite el equilibrio entre los poderes públicos y vulnere su autonomía, mucho menos cuando se trata de medidas que amenazan nuestra democracia y el Estado de derecho”, subrayó.

El Universal

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir