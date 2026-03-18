Oposición dice NO al ‘plan B’ de la reforma electoral de Sheinbaum: ‘Es una versión descafeinada’ (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. La postura de la oposición no cambió respecto a respaldar una reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como en la primera propuesta, esta segunda no contará con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), adelantó Alejandro Moreno.

El dirigente nacional del PRI calificó el ‘plan B’ impulsado por Sheinbaum como una reforma “descafeinada”, ya que los cambios propuestos no abordan los temas que se comprometió a modificar en su primer proyecto.

“Ahora van por el plan B, como bien dices, al parecer con el apoyo de los aliados. Hoy te quiero decir que es una versión bastante terrible, totalmente descafeinada”, dijo en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

El ‘plan B’, al no contar con el respaldo suficiente en el Congreso, no contempla reducir el número de senadores, disminuir el presupuesto que reciben los partidos políticos ni modificar el método de elección de los diputados plurinominales.

En su lugar, el Gobierno federal plantea ajustes dirigidos a gobiernos municipales, congresos estatales, organismos electorales locales, los “privilegios” de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y el fortalecimiento de la fiscalización de los gastos de los partidos políticos.

Alejandro Moreno consideró que la reforma electoral “es una gran farsa” y afirmó que serviría como distractor frente a otros temas relevantes, como la renegociación del T-MEC y la situación de seguridad.

“Esta reforma electoral era una gran farsa. Hoy lo importante es hablar de la situación de inseguridad, de la renegociación del T-MEC, del Escudo de las Américas. Este argumento de abaratar la democracia es una falacia. No se debe concentrar el debate en eso, sino en garantizar elecciones libres, competitivas, confiables”, apuntó.

¿A dónde será enviado el ‘plan B’ de Claudia Sheinbaum?

La iniciativa de Claudia Sheinbaum será enviada al Senado de la República, donde se prevé el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT).

Morena depende de sus aliados para aprobar reformas constitucionales y alcanzar la mayoría calificada. En conjunto suman 87 senadores: 67 de Morena, 14 del PVEM y 6 del PT.

En una conferencia del 15 de marzo, los aliados de Morena señalaron que alcanzaron un acuerdo para respaldar el ‘plan B’ de la reforma electoral. En los próximos días se conocerá el sentido de su voto.

¿Cuáles son los pilares del ‘plan B’ de la reforma electoral?

La reforma electoral contempla ajustes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, con el objetivo de reducir el gasto y destinar recursos a obras públicas a nivel municipal y estatal.

Limitar el número de regidurías en los municipios a un máximo de 15.

Establecer un tope presupuestal de 0.7 por ciento para los congresos estatales respecto al presupuesto de egresos de cada entidad.

Establecer que los funcionarios del INE, tribunales y órganos electorales estatales no ganen más que la presidenta. También eliminar bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.

Reducir el gasto de forma gradual hasta 15 por ciento en el Senado de la República.

Establecer que la revocación de mandato se realice en el tercer o cuarto año de gobierno si la ciudadanía lo solicita.

Foto:CUartoscuro Foto:CUartoscuro

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