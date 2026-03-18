Juez concede prisión domiciliaria para Doña Carlota por el caso de invasores en Chalco (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. Doña Carlota, la mujer de 74 años que asesinó a dos invasores de su casa en Chalco, Estado de México, recibió la medida de prisión domiciliaria en lo que sigue el proceso de investigación por el crimen.

El fallo se da por un juicio de amparo interpuesto por la defensa de la mujer, en el que argumentaron sus padecimientos de hipertensión y diabetes mellitus dos, así como su edad.

Para que la imputada pueda dejar el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, un juez de distrito solicitó una fianza de 250 mil pesos, que no cuente con pasaporte y que acuda a los juzgados cuando la requieran, entre otros, que deberán entregar en un máximo de tres días.

Juez concede prisión domiciliaria para Doña Carlota por el caso de invasores en Chalco

“Hoy debo de celebrar un nuevo criterio de un nuevo juez, que por razones humanitarias y en razón de la edad de mi madre accede a conceder esa modificación de la medida cautelar y en pocos días, mi madre estará en su domicilio llevando su proceso correspondiente”, manifestó Arturo Santana, hijo de Doña Carlota.

Agregó que espera que la mujer se encuentre en su casa entre el viernes y el sábado.

“El día de hoy, nos autorizan la modificación de la medida cautelar de mi mamá, para que pase su prisión en el domicilio, vamos a continuar con el proceso, como lo escucharon por el juez, y esto se da en cumplimiento a la sentencia de amparo promovida por los abogados que nos han venido acompañando desde el inicio de este litigio”, dijo.

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