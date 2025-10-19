¡Como de película! Ocho joyas históricas son robadas del Museo del Louvre en París (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. En un golpe que sorprendió a visitantes y autoridades, un grupo de ladrones se llevó ocho joyas de valor patrimonial inestimable del Museo del Louvre, incluyendo la diadema de la emperatriz Eugenia y dos collares, según informó el ministerio de Cultura francés.

Un noveno objeto, la corona de la emperatriz Eugenia, quedó abandonado durante la huida y está siendo evaluado por especialistas.

El atraco ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, en la Galerie d’Apollon, donde se exhiben las joyas de la corona francesa. Testigos relataron que los delincuentes, aparentemente disfrazados como operarios del museo, aprovecharon obras de renovación cercanas a la fachada que da al Sena para ingresar.

Con herramientas de corte, rompieron el cristal de dos vitrinas de alta seguridad, extrayendo rápidamente los objetos y escapando en cuestión de minutos.

Durante la fuga, los ladrones se dirigieron hacia la avenida A6, utilizando dos motocicletas para salir del lugar; en su apresurada huida, dejaron atrás la corona de la emperatriz Eugenia, que resultó dañada.

Reporte del robo en el Museo de Louvre

Según el ministerio de Cultura, las piezas robadas son de un valor histórico y simbólico incalculable, y representan parte esencial del patrimonio napoleónico y del Segundo Imperio francés.

El Louvre cerró sus puertas de inmediato para preservar evidencias y colaborar con las investigaciones. Las autoridades desplegaron unidades especializadas en robos de alto perfil, mientras revisan grabaciones de seguridad y rutas de escape. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, describió el golpe como “profesional y planificado”, y la ministra de Cultura, Rachida Dati, destacó la precisión de los delincuentes, quienes actuaron sin violencia.

El impacto del robo trasciende lo material: las joyas sustraídas forman parte de la historia francesa y de la identidad cultural del Louvre, uno de los museos más visitados del mundo. La rapidez y audacia de los ladrones evidencian un desafío importante en la protección del patrimonio, mientras el museo y las autoridades buscan asegurar las piezas y garantizar la seguridad de sus exhibiciones futuras.