Onda tropical 25 y canal de baja presión provocarán lluvias en gran parte de Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que continuará la presencia de lluvias de intensidad variable en la mayor parte del territorio oaxaqueño.

Esto, debido a la onda tropical número 25 y un canal de baja presión sobre el sureste de México, así como el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México que estarán en interacción.

La convección más fuerte seguirá después del máximo calentamiento diurno que darán lugar a tormentas localmente fuertes, actividad eléctrica, rachas de viento y fuertes aguaceros en cortos periodos de tiempo en especial sobre la Sierra Sur, Costa, Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las temperaturas máximas permanecerán sin cambio, mientras que las mínimas con ligeros descensos en zonas serranas acompañadas con nieblas densas al amanecer.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 28 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 21 y máxima de 32 grados.

• Costa, mínima de 24 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 27 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 31 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 25 grados.

• Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

