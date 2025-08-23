Bloquean carretera Transístmica por falta de luz en Rancho Llano (10:00 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 23 de agosto. Habitantes de la agencia de Rancho Llano bloquearon este sábado la carretera Transístmica Tehuantepec-Juchitán, en protesta por la falta de suministro de energía eléctrica en su comunidad.

De acuerdo con los manifestantes, esta comunidad perteneciente al municipio de San Blas Atempa, lleva varios días sin servicio, lo que ha afectado sus actividades cotidianas y puesto en riesgo alimentos, medicinas y equipos eléctricos.

Ante la falta de respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), decidieron tomar medidas más drásticas para exigir una solución inmediata.

Como parte de su protesta, los inconformes retuvieron una camioneta propiedad de la CFE, que se encontraba en la zona, y advirtieron que no la liberarán hasta que se presente una cuadrilla de trabajadores y se restablezca el servicio eléctrico en su comunidad.

El bloqueo mantiene cerrada una de las principales vías de comunicación del Istmo de Tehuantepec, afectando el tránsito entre Tehuantepec y Juchitán.

