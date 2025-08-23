En Guerrero, reciben a Sheinbaum con bloqueo, los evade vía aérea (20:11 h)

Guerrero, 22 de agosto. La presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida con un bloqueo en su gira de trabajo por Guerrero. Su visita de dos días la inició en el nuevo hospital del IMSS Bienestar de Tlapa, en la región de la Montaña, la más rezagada de la entidad.

En la víspera, en la misma región fueron asesinadas dos mujeres a balazos en un presunto intento de asalto en un camino de la comunidad Yozondacua, municipio de Cochoapa El Grande.

Al término del acto, la jefa del Ejecutivo y la gobernadora morenista Evelyn Salgado evadieron en helicóptero el bloqueo carretero que desde hace tres días mantienen pobladores de Atlamajalcingo para exigir obra pública.

Ambas se trasladaron vía aérea al puerto de Acapulco, donde asistirían a la inauguración del Hospital Regional del ISSSTE y el arranque de obras del programa Acapulco se Transforma Contigo.

La inauguración del hospital, reportó el diario El Sur, será “parcial” debido a que sólo se entregará el edificio que está frente a la avenida Costera Miguel Alemán, porque al segundo le faltan muchos detalles.

El edificio que se inaugurará tiene muchas goteras y tampoco está al 100 por ciento concluido, revelaron.

El jueves, decenas de obreros trabajabaron a marchas forzadas para limpiar la fachada y remover el escombro de las obras para depositarlo en la parte trasera, en donde alguna vez estuvo el Centro Internacional Acapulco, hoy en el olvido, reportó el diario.

El sábado, la mandataria arrancará de manera oficial el funcionamiento del sistema de transporte acuático Marina Bus, que va del Malecón al muelle de Puerto Marqués. La obra está a cargo de la empresa pública Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Acapulco, gobernado por la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez, continúa siendo el municipio y la región con mayores niveles de violencia criminal y extorsión, a pesar de la presencia de Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.

En este destino turístico, de enero a junio de 2025 se han perpetrado 35 asesinados, 25 lesiones dolosas y 18 robos contra mujeres, se informó en la sesión del Mecanismo para la Atención y Seguimiento de las Alertas de Género de Género, celebrada el miércoles 20 en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Acapulco.

Las víctimas han sido privadas de la vida con arma de fuego, arma blanca, golpes y por asfixia.

En tanto, en la carretera federal México–Acapulco, vecinos de la comunidad de Tlayolapa, en el municipio de Juan R. Escudero, mantenían retenidos -desde la madrugada hasta las 4 de la tarde- a elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía estatal, a quienes acusan de robo y daños en sus viviendas tras un operativo realizado por la madrugada.

Tlayolapa colinda con el municipio de Ayutla de los Libres, donde el sábado pasado por la noche fueron masacrados 13 policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

