Ofrece Salomón Jara combate frontal a la extorsión y el cobro de piso que afecta a familias y economía del Istmo (10:35 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. Al sostener un diálogo directo con las y los comerciantes, empresarios y transportistas del Istmo de Tehuantepec, en su visita este lunes a la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza; el Gobernador Salomón Jara Cruz ofreció que su administración reforzará las acciones contra la extorsión y cobro de piso.

“Estos delitos afectan sensiblemente a las familias y dañan la economía local. Nos comprometimos a fortalecer el combate contra estos y otros delitos de manera frontal. No habrá tolerancia ni impunidad.”, expuso en su conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno.

El Mandatario estatal dejó claro que la población en general y los sectores productivos no están solos: cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado.

Por ello, expresó que ante los hechos suscitados el pasado domingo 22 de febrero, y como parte del despliegue integral, estratégico y funcional implementado en la región; existe un control territorial, lo que permite a la población realizar sus actividades con normalidad.

“No se trata solo de capturas, se trata de desarticular líneas de mando, financiamiento y operación para impedir que vuelvan a afectar la tranquilidad de nuestra gente”, subrayó.

De esta misma forma, sostuvo que se mantiene la presencia y coordinación permanente de las fuerzas de seguridad estatales y federales para la tranquilidad de las y los habitantes.

