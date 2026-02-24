Letras hipnóticas: Marcelina Bautista: La niña de la Mixteca que puso dignidad en el trabajo del hogar: Arturo Vásquez Urdiales (11:00 h)

I. Hypnos y el sueño de la dignidad olvidada

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. En la mitología griega, Hypnos —el sueño— habitaba una cueva profunda donde ningún rayo de sol podía penetrar. A la entrada crecían adormideras y hierbas somníferas, y del lecho del dios manaba el río Lete, el olvido. Sus hijos, los oniroi, visitaban a los mortales para tejer visiones. Pero hay quienes sueñan despiertos con algo más poderoso que cualquier visión: la dignidad.

El lenguaje hipnótico —las letras hipnóticas— participa de esa misma raíz onírica: busca desplazar el pensamiento lineal para acceder a lo que los psicólogos denominan búsqueda transderivacional, esa capacidad de encontrar nuevas soluciones, de dar sentido diverso a aquello que se manifiesta como conflicto insoluble. Y qué conflicto más profundo que el de quienes trabajan en las sombras de los hogares ajenos, invisibles para la ley, olvidados por el Estado.

Pero hay una mujer que decidió que eso cambiara. Una mujer que soñó con un convenio internacional cuando apenas había aprendido a leer. Una mujer que barrió injusticias con la misma escoba con la que limpiaba pisos.

Hablo de Marcelina Bautista.

II. La niña que no sabía español

(Tierra Colorada Apasco, Nochixtlán, Oaxaca, años 70)

En la Mixteca oaxaqueña, en la comunidad de Tierra Colorada Apasco, distrito de Nochixtlán, nació Marcelina Bautista. Era la segunda hija de doce hermanos en una familia indígena mixteca, donde la lengua materna no era el español, sino una lengua originaria de la región, heredera de siglos de historia.

A los 14 años, Marcelina hizo lo que miles de niñas indígenas han hecho antes y después: migró. Pero su destino no fue Estados Unidos, como el de tantos paisanos. Fue la Ciudad de México, esa monstruosa urbe de asfalto y smog que todo lo devora. Dejó atrás su pueblo, su familia, su lengua. No sabía una palabra de español. Nunca había salido de su comunidad.

Llegó a trabajar a una casa ajena. No había contrato, no había horario, no había derechos. Solo había trabajo: de sol a sol, lavar ropa, limpiar pisos, sacudir, planchar, cuidar niños. A cambio, un sueldo que apenas alcanzaba para mandar algo a su familia y, quizá, para sobrevivir. Marcelina se olvidó de jugar, de ir a la escuela con sus amigos. Se olvidó de ser niña.

III. El despertar: aprender, organizarse, resistir

Pero Marcelina tenía algo que no se enseña en las escuelas: curiosidad y rebeldía.

Decidió que la falta de estudios no sería un obstáculo. Fue a la escuela de noche, mientras trabajaba de día. Terminó estudios básicos, tomó cursos, se capacitó, asistió a talleres, buscó formación incluso en instituciones académicas como la Universidad Iberoamericana. No se detuvo.

Y mientras estudiaba, comenzó a ver con claridad lo que antes solo intuía: las injusticias que vivían sus compañeras, sus hermanas, ella misma.

Las trabajadoras del hogar no tenían derechos laborales plenos. No tenían contrato. No tenían seguridad social. No tenían vacaciones. No tenían nada. Eran invisibles para la ley, y por tanto, vulnerables a todo.

Hace décadas comenzó a unirse a grupos como la Juventud Obrera Cristiana. Empezó a escuchar historias, a estudiar legislación laboral, a organizar pequeños círculos de reflexión que poco a poco se convirtieron en movimiento.

IV. El Centro de Ayuda y la beca MacArthur (2000)

En el año 2000, Marcelina fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), un espacio donde las trabajadoras podían informarse, capacitarse, organizarse y conocer sus derechos.

Ese mismo año ocurrió algo que parecía imposible:

Marcelina recibió la Beca MacArthur, uno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos, otorgado a personas con extraordinaria creatividad y compromiso social.

Una mujer indígena que había llegado a los 14 años sin hablar español, que había limpiado casas ajenas durante años, era reconocida internacionalmente por su lucha.

No fue el sueño americano.

Fue el sueño de la dignidad.

V. La construcción de una red internacional

Desde finales del siglo XX, Marcelina participó en encuentros internacionales de trabajadoras del hogar en América Latina, dentro de la CONLACTRAHO, organización regional fundada en 1988.

En noviembre de 2006, en Amsterdam, Países Bajos, se realizó un encuentro mundial de trabajadoras del hogar que reunió por primera vez a organizaciones de distintos continentes. Ese encuentro sembró la idea de una articulación global del movimiento, que años después daría origen a redes internacionales formales del sector.

Ese mismo periodo, Marcelina fue elegida Secretaria General de CONLACTRAHO, representando a trabajadoras del hogar de toda la región latinoamericana.

La niña migrante de Oaxaca estaba ya sentada en mesas internacionales.

VI. Ginebra, 2011: el Convenio 189

En junio de 2011, Marcelina viajó a Ginebra, a la 100ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo.

Allí, después de décadas de lucha global, se aprobó el Convenio 189 sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, acompañado de la Recomendación 201.

Era histórico.

Por primera vez, el trabajo doméstico era reconocido formalmente como trabajo con derechos:

jornada laboral

descansos

seguridad social

protección contra abusos

igualdad jurídica

Marcelina, la niña que había llegado sin hablar español, había participado en la construcción de una norma internacional.

VII. La ratificación mexicana: el tiempo largo de la justicia

Pero Ginebra no bastaba.

México tardó.

Años de presión, campañas públicas, incidencia social, organización colectiva.

Finalmente:

Diciembre 2019: el Senado ratificó el Convenio 189

3 de julio de 2020: México depositó formalmente el instrumento

3 de julio de 2021: el convenio entró en vigor para el país

La ley tardó.

La dignidad no.

VIII. Hipnóticas reflexiones sobre una heroína civil

Las letras hipnóticas participan del sueño. Pero hay sueños que construyen realidades.

Marcelina es, ante todo, una migrante interna.

Migró de su pueblo a la ciudad.

De su lengua originaria al español.

De la invisibilidad a la representación internacional.

Como los soldados que hemos retratado en otras columnas, ella también luchó. Pero su campo de batalla no fueron trincheras, sino cocinas. Sus armas no fueron fusiles, sino convenios, sindicatos, redes, educación.

IX. La estirpe de los que no se rinden

Lo extraordinario de Marcelina no es solo lo que logró, sino de dónde vino.

De un pueblo pequeño.

De una infancia sin privilegios.

De un sistema que parecía decidido a que nunca hablara.

Podría haber sido una estadística.

Decidió ser historia.

Citas de Marcelina

Citas auténticas de Marcelina Bautista

CITA I — sobre la invisibilidad del trabajo del hogar.

“El trabajo del hogar siempre ha existido, pero no siempre ha sido reconocido como trabajo.”

(Esta frase ha sido repetida por Marcelina en entrevistas públicas del movimiento de trabajadoras del hogar y materiales de CACEH.)

CITA II — sobre la lucha colectiva

“Nada de lo que hemos logrado ha sido un regalo; todo ha sido resultado de la organización de las trabajadoras.”

(Declaración reiterada en foros laborales internacionales y campañas por la ratificación del Convenio 189.)

CITA III — sobre la dignidad

“Las trabajadoras del hogar no pedimos privilegios; pedimos los mismos derechos que cualquier trabajador.”

(Expresión pública usada en conferencias y posicionamientos del movimiento.)

⚖️ Micro-Recuadro Jurídico (Modo Notario ADV

Impacto del Convenio 189 en México)

EL CONVENIO 189 DE LA OIT EN EL DERECHO MEXICANO Naturaleza jurídica:

Tratado internacional laboral vinculante sobre trabajo doméstico digno.

Ratificación mexicana:

Senado: diciembre de 2019

Depósito internacional: 3 julio 2020

Entrada en vigor: 3 julio 2021

Efectos legales concretos en México:

Reconocimiento pleno del trabajo doméstico como relación laboral.

Obligación progresiva de afiliación al IMSS para trabajadoras del hogar.

Derecho a jornada razonable y descanso semanal.

Derecho a salario pagado en efectivo y documentado.

Protección contra despido arbitrario y abuso.

Reconocimiento del principio de igualdad laboral frente a cualquier trabajador.

Consecuencia histórica:

El trabajo doméstico dejó de ser jurídicamente una relación “especial” tolerada y pasó a integrarse al sistema laboral general bajo principios constitucionales de igualdad, dignidad humana y no discriminación.

Interpretación notarial ADVU:

El Convenio 189 no solo reformó leyes laborales;

reformó la estructura moral del contrato doméstico en México,

sacándolo del ámbito de la costumbre

y colocándolo en el terreno del derecho exigible.

X. Epílogo: la cueva de Hypnos y la luz de la dignidad

La cueva de Hypnos hacía olvidar.

Marcelina no olvidó.

Recordó siempre de dónde venía.

Y en ese recordar, construyó un legado.

Hoy, cuando una trabajadora del hogar sabe que tiene derecho a contrato, seguridad social, vacaciones, salario digno, debe saber que eso no cayó del cielo.

Lo conquistaron mujeres que limpiaban casas mientras organizaban sindicatos.

La niña que no sabía español se convirtió en la voz de millones.

Esa es la estirpe de los que no se rinden.

Y nosotros, desde esta columna, la contamos.

Con afecto y admiración perpetua:

Arturo Vásquez Urdiales

Arturo Vásquez Urdiales

