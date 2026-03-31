Ocultaron el derrame: PRI Oaxaca acusa negligencia y exige respuestas al gobierno federal (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. La dirigencia del PRI en Oaxaca encendió las alertas. En un duro posicionamiento, la presidenta estatal, Carmelita Ricárdez, puso sobre la mesa un tema que el Gobierno Federal ha manejado con evidente opacidad: el derrame de crudo en el Golfo de México que, lejos de ser un incidente menor, ya se perfila como una crisis ambiental y económica de gran escala.

Ricárdez afirmó que lo ocurrido no es producto del azar, sino consecuencia directa de decisiones mal tomadas y, sobre todo, de un silencio institucional que duró semanas. De acuerdo con información respaldada por reportes de la Marina, organizaciones como Greenpeace e investigaciones periodísticas, la presencia de crudo se detectó desde febrero, sin que se activaran protocolos claros de contención. ￼

El dato es contundente: entre 500 y 600 kilómetros de costa afectados, principalmente en Veracruz y Tabasco. Playas contaminadas, pesca paralizada, turismo golpeado. No es una cifra abstracta; es el ingreso de miles de familias que hoy se encuentra en riesgo. ￼

La narrativa oficial ha sido, en el mejor de los casos, confusa. No hay responsables claros, no hay una versión definitiva y, lo más preocupante, no hay señales de control. Mientras tanto, crecen las sospechas. Informes de la propia Marina señalan la presencia de embarcaciones con sistemas de identificación apagados en la Sonda de Campeche, un patrón que coincide con prácticas asociadas al robo de combustible. ￼

¿Accidente o negligencia? La pregunta no es menor. Porque detrás del derrame hay un problema estructural: instalaciones envejecidas, falta de mantenimiento y una política energética que ha priorizado proyectos emblemáticos sobre la seguridad operativa. El resultado es predecible: fallas, riesgos y, ahora, un desastre que pudo haberse contenido a tiempo.

La presidenta del PRI Oaxaca lo sintetizó con una frase que resume el tono de la conferencia: primero contaminan y luego se esconden. Y es ahí donde la crítica se vuelve más profunda. No se trata solo del daño ambiental, sino de un patrón de actuación: tardanza, opacidad y ausencia de rendición de cuentas.

El señalamiento no es aislado. Expertos han advertido desde hace años sobre los riesgos de operar infraestructura sin inversión suficiente en mantenimiento. Este derrame, en ese sentido, no sorprende; confirma.

En medio de este escenario, el PRI en Oaxaca exige respuestas inmediatas. No solo contener el daño, sino explicar qué ocurrió, quién es responsable y cómo se evitará que vuelva a pasar. Porque si algo queda claro, es que el costo de la improvisación lo están pagando las comunidades costeras.

El mensaje político también fue directo. Carmelita Ricárdez dejó claro que este posicionamiento se alinea con la postura del dirigente nacional del PRI, el senador Alejandro Moreno, quien ha insistido en la necesidad de transparencia y responsabilidad frente a decisiones que comprometen al país.

La pregunta queda en el aire: ¿hasta cuándo la reacción del gobierno estará a la altura de la magnitud del problema? Porque mientras las explicaciones no llegan, el crudo sigue avanzando. Y con él, la desconfianza.

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