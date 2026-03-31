Derrame de crudo en Golfo de México deja más de 825 toneladas de residuos (10:30 h)

2026/03/31  De Redacción ADN
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Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. Autoridades del Gobierno de México informaron que continúa la llegada de hidrocarburos a playas del Golfo de México, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, donde se recolectaron más de 825 toneladas de residuos, tras el derrame de crudo detectado a inicios de marzo.

El fenómeno, apuntaron las autoridades en un comunicado conjunto, afectó también zonas costeras de Tabasco.

Hasta el momento, precisaron, se recolectaron 785 toneladas de hidrocarburos en playas y 40.6 toneladas en el mar.

“Se han atendido 39 playas, un manglar y un estero. Se reporta que continúa el recale intermitente, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, con material intemperizado”, indicaron.

Autoridades mantienen operativos de limpieza tras derrame de crudo

En paralelo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) señaló que mantiene una investigación para determinar el origen del hidrocarburo, y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos ambientales.

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) indicó que detectó emanaciones naturales frente a costas de Coatzacoalcos, mientras continúan inspecciones en instalaciones petroleras en la región.

“Es importante destacar que en la zona de chapopoteras (filtraciones naturales de petróleo) de Cantarell, se instalaron barreras de contención y se continúa realizando la dispersión mecánica de chorro de agua y equipos de inspección con apoyo de seis embarcaciones y un dron submarino”, apuntaron las autoridades.

Además, señalaron que se inspeccionan los ductos de los complejos Akal C y Akal H, cuyos resultados se darán a conocer al concluir la revisión.

Finalmente, las autoridades afirmaron que mantienen un operativo con más de 3,000 elementos para contener y limpiar las zonas afectadas, además de apoyos por 35 millones de pesos a comunidades costeras.

Información de EFE/Vía: www.forbes.com.mx/foto:Cortesía gobierno federal

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