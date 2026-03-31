Filtran el salario que ganaría la mujer señalada por asolearse en la ventana de Palacio Nacional (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. La polémica por la mujer captada “asoleándose” en una ventana de Palacio Nacional sigue creciendo, ahora con un nuevo enfoque: el salario que percibiría la persona señalada por la cuenta de X de @vampipe como la protagonista del video viral.

En medio de la conversación digital, comenzó a circular información obtenida de la plataforma oficial de Nómina Transparente del Gobierno federal, donde aparece el nombre de Florencia Melany Franco Fernández, vinculada en redes como la presunta funcionaria involucrada. Sin embargo, es clave subrayar que su identidad no ha sido confirmada oficialmente por autoridades.

Este sería el sueldo de la funcionaria señalada

De acuerdo con datos públicos de la Secretaría de Hacienda, la persona identificada como Florencia Melany Franco Fernández ocupa el cargo de:

Directora General (eventual) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con un ingreso de:

Sueldo bruto mensual: $150,822.00

$150,822.00 Sueldo neto estimado: $104,821.29

Estos datos provienen del portal oficial de transparencia de la Administración Pública Federal , lo que confirma que se trata de información pública y verificable.

Datos públicos de la Secretaría de Hacienda (Buen Gobierno)

El contexto: una polémica que no se apaga

El caso se volvió viral luego de que imágenes captadas desde el Zócalo mostraran a una mujer recostada en una ventana del recinto histórico, lo que desató críticas por el uso de un espacio emblemático del poder público.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el hecho sí ocurrió, que la persona involucrada fue identificada internamente y que, como consecuencia, recibió una sanción administrativa

No obstante, el Gobierno federal no ha revelado el nombre de la persona involucrada, lo que mantiene en el terreno de la especulación las versiones difundidas en redes.

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