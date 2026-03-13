Estrategia política de la 4T riesgo para la seguridad nacional estadounidense: Analista (17:30 h)

Estados Unidos 13 de marzo. El analista y periodista estadounidense Peter Schweizer presentó ante legisladores del Senado de Estados Unidos una serie de señalamientos en los que advirtió que la estrategia política de la llamada Cuarta Transformación en México podría representar un riesgo para la seguridad nacional estadounidense, particularmente por el manejo de la migración y la relación con organizaciones criminales.

De acuerdo con reportes de medios de Estados Unidos, durante su comparecencia ante legisladores en Washington, Schweizer sostuvo que la migración hacia territorio estadounidense ha dejado de analizarse únicamente desde un enfoque humanitario o económico, para convertirse en un tema de seguridad nacional dentro del debate político del país.

El investigador señaló que, según su análisis, algunos gobiernos podrían utilizar los flujos migratorios como una herramienta de presión política o estratégica.

Afirmó que el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador habría contribuido a que México sea visto cada vez más como un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.

Durante su intervención, el autor también planteó que la migración podría ser utilizada como un instrumento político con impacto en la política interna estadounidense, particularmente en contextos electorales y en regiones donde la población migrante tiene una creciente presencia demográfica.

Schweizer desarrolló estas ideas en su libro “The Invisible Coup”, donde sostiene que el fenómeno migratorio puede tener implicaciones estratégicas más amplias dentro de la relación entre países.

En su testimonio ante el Senado, también pidió fortalecer la coordinación entre Washington y el gobierno mexicano para enfrentar los desafíos de seguridad en la región.

El tema ha reavivado el debate en Estados Unidos sobre la relación entre migración, seguridad fronteriza y política exterior, así como el papel de México dentro de esa discusión en el Congreso estadounidense.

massinformacion.com.mx

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