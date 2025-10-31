Oaxaca se llena de orgullo y tradición en una ciudad eternamente viva (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre.Con el corazón lleno de tradición y alegría, se realizó la Gran Comparsa, una de las celebraciones más esperadas en el marco de las festividades del Día de Muertos, organizada por la Secretaría de Turismo Municipal, con el apoyo de la Regiduría de Cultura y Educación.

El recorrido, que contó con la presencia del presidente Ray Chagoya, partió del Paseo Juárez “El Llano” y culminó en el Panteón General, en un ambiente de música, color y convivencia que reflejó la esencia de una ciudad eternamente viva.

Este encuentro de identidad reunió a familias, vecinas y vecinos, así como a turistas que compartieron una noche de respeto, memoria y orgullo por nuestras raíces.

Durante el trayecto se pudieron apreciar trajes tradicionales, música de banda y, sobre todo, mucha alegría, que llenaron las calles del Centro Histórico de energía y tradición oaxaqueña.

Con esta gran comparsa, Oaxaca de Juárez reafirmó su espíritu de comunidad y la fuerza de sus tradiciones, celebrando la vida, la memoria y el corazón de una ciudad que sigue latiendo con orgullo.

