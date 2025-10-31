Precio del dólar hoy viernes 31 de octubre (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. El dólar HOY 31 de octubre registraba ganancias con un índice que compara a la moneda estadunidense con una cesta de otras seis divisas registrando máximos de tres meses tras una semana de decisiones de los bancos centrales, resultados del sector tecnológico y una frágil tregua arancelaria entre Estados Unidos y China.

Un tono más cauteloso esta semana por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre un posible recorte de tasas en diciembre ha llevado a los operadores a recortar las probabilidades de tal medida a alrededor del 75 por ciento desde más del 90 por ciento hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME Group.

¿Cuánto vale el peso mexicano frente al dólar hoy?

El peso mexicano se depreciaba por cuarta sesión consecutiva ante un fortalecimiento generalizado del dólar, mientras los inversionistas continuaban asimilando un débil informe de la economía local del tercer trimestre.

La moneda cotizaba en 18.57 por dólar, con un retroceso de un 0.27 por ciento frente al precio de referencia de LSEG de ayer. A lo largo de la semana acumulaba una pérdida de 0.7 por ciento y sumaba un deterioro del 1.4 por ciento en octubre.

