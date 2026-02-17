Oaxaca no participará en el Simulacro Nacional del 18 de febrero: Protección Civil (10:45 h)

2026/02/17  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa a la ciudadanía que el estado de Oaxaca no participará en el Simulacro Nacional 2026, programado para este 18 de febrero a las 11:00 horas.

Este ejercicio se realizará exclusivamente en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que en el territorio oaxaqueño no se activarán las alertas sísmicas ni se desarrollará ningún simulacro oficial en la fecha y horario señalados.

La dependencia exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a evitar la difusión de información imprecisa que pueda generar confusión entre la ciudadanía.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Durazo rechaza señalamientos tras libro de Julio Scherer: “Jamás he recibido ni un solo peso ilícito” (10:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó de forma categórica cualquier insinuación...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: