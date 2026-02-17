Oaxaca no participará en el Simulacro Nacional del 18 de febrero: Protección Civil (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa a la ciudadanía que el estado de Oaxaca no participará en el Simulacro Nacional 2026, programado para este 18 de febrero a las 11:00 horas.

Este ejercicio se realizará exclusivamente en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que en el territorio oaxaqueño no se activarán las alertas sísmicas ni se desarrollará ningún simulacro oficial en la fecha y horario señalados.

La dependencia exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a evitar la difusión de información imprecisa que pueda generar confusión entre la ciudadanía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir