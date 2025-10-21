Oaxaca, limpia, ordenada y segura: lista para vivir el Día de Muertos (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. En conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal Ray Chagoya, se presentó la cartelera oficial del Día de Muertos 2025, una celebración que reafirma a la capital oaxaqueña como el corazón cultural de México.

Acompañado por la secretaria de Turismo Municipal, Alicia Bueno, el edil destacó que la administración municipal prepara una ciudad limpia, ordenada y segura, lista para recibir a miles de visitantes y a las familias oaxaqueñas. Subrayó que se reforzarán los operativos de seguridad, limpieza y orden en panteones y espacios públicos, con el propósito de que la celebración se viva con alegría y respeto.

Bajo el lema “Oaxaca Ciudad: limpia, ordenada y segura, eternamente viva”, la Secretaría de Turismo Municipal dio a conocer una programación cultural que se desarrollará del 28 de octubre al 8 de noviembre, con actividades que llenarán de color, música y misticismo las calles, plazas y panteones de la ciudad.

Entre los eventos destacan la exposición Tzompantli en el Parque El Llano, la Magna Comparsa del 30 de octubre, el Sendero del Cempasúchil y el espectáculo Oaxaca se Vive Hasta la Muerte el 31 de octubre, además de conciertos, leyendas y la tradicional comparsa femenil de San Matías Jalatlaco el 8 de noviembre.

La secretaria Alicia Bueno destacó que este programa promueve el turismo responsable y la participación vecinal, mientras que Ray Chagoya reafirmó el compromiso de su gobierno de seguir construyendo una capital viva, orgullosa de su historia y de sus tradiciones.

