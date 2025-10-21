Organiza Municipio de Oaxaca de Juárez, instalación de espacios semifijos en el Mercado de Abasto por temporada de Día de Muertos (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. La Dirección del Mercado de Abasto “Margarita Maza de Juárez”, adscrita a la Secretaría de Gobierno y Territorio del Municipio de Oaxaca de Juárez, llevó a cabo el proceso de medición, recorrido y asignación de metrajes para los puestos de la temporada de Día de Muertos 2025.

Con el apoyo del Departamento de Defensores y personal operativo de la propia Dirección, se trabajó de manera coordinada para organizar los espacios donde se instalarán los comerciantes que año con año participan en esta festividad representativa de la cultura mexicana.

En ese tenor a partir del 20 de octubre al 2 de noviembre, el Mercado de Abasto albergará aproximadamente 25,000 comerciantes, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos tradicionales propios de la temporada, tales como adornos, disfraces, pan de muerto, dulces regionales, calaveritas, cañas, flores, veladoras, copal, manteles y diversos artículos necesarios para la elaboración de altares, en el marco de la celebración del Día de Muertos.

Esta actividad representa una importante fuente de ingresos para comerciantes semifijos y de temporada, provenientes de diversas regiones del estado, quienes encuentran en estas fechas una valiosa oportunidad económica y cultural, al mismo tiempo que fortalecen y preservan las tradiciones oaxaqueñas.

Con estas acciones el Municipio de Oaxaca de Juárez, que encabeza Raymundo Chagoya Villanueva, reitera su compromiso con el ordenamiento del comercio y la preservación de las tradiciones, trabajando de manera coordinada para brindar condiciones seguras, limpias y organizadas tanto para comerciantes como para visitantes durante esta importante temporada.

