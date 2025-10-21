Supervisan Semovi y FGEO más de 200 taxis en operativo conjunto en Oaxaca de Juárez (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. Como parte del programa Transporte Seguro, 212 unidades de taxi fueron revisadas en un operativo conjunto implementado en la agencia de Pueblo Nuevo, de la ciudad de Oaxaca; por la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Fiscalía General del Estado (FGEO).

Esta iniciativa implementada por el Gobierno del Estado fortalece la seguridad ciudadana, fomenta el orden en el transporte público y asegura que el servicio se brinde dentro de la legalidad, priorizando la integridad de las personas usuarias.

Durante las revisiones, en las que se contó con el respaldo de las corporaciones de seguridad estatal y federal; personal de la Semovi verificó la cromática oficial, el Número Único de Concesionario (NUC), la razón social y el número económico de las unidades. Asimismo, se realizó el retiro de aditamentos no permitidos como alerones, calcomanías, botaguas, spoilers y polarizados.

En tanto, la Policía Vial Estatal (PVE) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) revisaron los números de serie de los vehículos a través del Registro Público Vehicular (Repuve), para comprobar su legal procedencia.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Centro de Comando, Control y Comunicación (C4) y la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir