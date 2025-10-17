Efecto Mariposa pide empatía y solidaridad a maestros y permitan paso libre a quienes acuden a recibir atención médica a hospitales (10:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 17 de octubre. El caos vial provocado por los bloqueos de los maestros de la Sección XXII del SNTE en los cruceros de la capital oaxaqueña, zonas y municipios conurbados hacen difícil la llegada de los enfermos y lesionados en accidentes a los hospitales para su atención médica.

Ante ello, la Asociación Civil Efecto Mariposa, les hizo un llamado respetuoso y solidario a los mentores en el marco de sus movilizaciones este viernes 17 de octubre a que se solidaricen y sean empáticos y permitan a las unidades de emergencia el paso en los bloqueos.

Los padres de familia llamaron a la sensibilidad de los maestros hacia los menores con alguna enfermedad y que tienen la necesidad de acudir a hospitales para recibir atención médica.

La Asociación Civil señaló que desafortunadamente muchos niños habitantes de la capital, así como de los municipios de la entidad se encuentran en situaciones delicadas de salud por lo que tienen citas programadas en los hospitales de la Niñez Oaxaqueña y en los otros hospitales del estado, por lo que piden la colaboración de los maestros y les permitan el paso libre en los bloqueos.

“Debido a los bloqueos se les pide libre tránsito y respeto al traslado de niños y niñas al Hospital de la Niñez Oaxaqueña que acuden a sus citas y a las emergencias: que puedan tener no solo ahí, sino en todos los hospitales, así como al personal de salud. ¡Gracias!”.

Sin embargo, dijeron que cada minuto de retraso por el bloqueo a la circulación representa un riesgo en la salud de los menores lo que representa preocupación para los familiares.

Dijeron que son sabedores de la lucha de los maestros, además del reconocimiento a sus derechos de manifestación en busca de mejorar sus condiciones laborales, así como la educación del alumnado, sin embargo, piden que también en ese ejercicio, se pongan en el zapato de quienes también luchan cada día por su vida.

De igual manera, piden ser empáticos con el personal de salud que tienen el compromiso de salvar vidas en los hospitales de la entidad oaxaqueña quienes todos los días acuden a sus centros de trabajo.

