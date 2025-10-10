Oaxaca de Juárez impulsa estímulos fiscales para la regularización de trámites catastrales (15:00 h)

*Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. Con el propósito de fomentar la regularización de trámites y brindar facilidades a la ciudadanía, el Honorable Cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó el estímulo fiscal denominado “No te quedes atrás, regularízate”, mediante el cual se otorgan descuentos del 20% en la suerte principal y del 100% en los accesorios del impuesto sobre la traslación de dominio a personas físicas, morales o unidades económicas que se pongan al corriente.

Este beneficio forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal que encabeza Ray Chagoya, orientadas a fortalecer la economía familiar, promover la cultura contributiva y facilitar los procesos administrativos para las y los contribuyentes.

Asimismo, con el objetivo de brindar mayores facilidades, los pagos podrán realizarse hasta en seis meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, lo que permite a la ciudadanía regularizar su situación fiscal de manera accesible y ordenada.

La vigencia de este programa se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que el Ayuntamiento invita a las y los oaxaqueños a aprovechar esta oportunidad para actualizar sus trámites y contribuir al fortalecimiento de las finanzas municipales.

Con responsabilidad y cercanía, el Gobierno de Oaxaca de Juárez continúa impulsando medidas que incentivan la regularización y promueven una ciudad con orden, energía y bienestar para todas y todos.

