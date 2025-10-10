Asociación bancaria dona siete equipos de cómputo y un multifuncional para archivo de Tlaxiaco (16:00 h)

Huajuapan de León, Oax. 10 de octubre. Por medio de su red social de Facebook, el presidente municipal de Tlaxiaco, Jorge Octavio Hernández Martínez, dio a conocer que fueron donados siete equipos de cómputo para el Archivo Histórico de Tlaxiaco.
Indicó que como resultado del proyecto de rescate del archivo histórico municipal, que fue presentado y reconocido por la Fundación Alfredo Harp Helú, a través del programa Home Runs Banamex 2025, se recibió dicho incentivo por parte de Fomento Social Citibanamex.
“En el municipio participamos con Banamex con la Fundación Alfredo Harp Helú, en un programa que ellos tienen que se llama Home Runs Banamex, y al final recibimos la excelente noticia de que nos donaron siete equipos de cómputo y un multifuncional para el archivo histórico”, detalló.
Señaló que los equipos fueron entregados porque el proyecto de rescate del archivo fue bueno, es decir se recuperó un espacio que era mal utilizado por ciertas personas.
Hernández Martínez aseguró que el espacio que alberga el archivo histórico ahora es un lugar renovado, en donde se está trabajando.
“Con estos equipos de cómputo vamos a poder darle atención al público, y también vamos a tener el suficiente equipo para que podamos pasar a la siguiente etapa del archivo. Todos muy contentos, hoy presentamos esto que le entregamos al archivo histórico, y que marca el reconocimiento a lo que se hizo aquí”, recalcó.
Dijo que el rescate del Archivo Histórico Municipal de Tlaxiaco sigue por buen camino, y que la donación de los equipos de cómputo comprueba que el trabajo está siendo reconocido.
