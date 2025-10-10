Video: Futbolista se rompe el cuello en pleno partido; teme no volver a caminar (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. Durante un partido de segunda división china, el mediocampista togolés Samuel Asamoah, del equipo Guangxi Pingguo, sufrió una terrible lesión al chocar violentamente su cabeza contra una valla publicitaria.

Este hecho ocurrió cuando Asamoah perseguía el esférico cerca de la línea lateral. Un jugador del equipo contrario lo empujó desde atrás, provocando que cayera y se golpeara la cabeza en una estructura publicitaria muy cerca del terreno de juego.

Inmediatamente, el futbolista se desplomó y el árbitro sancionó con una tarjeta amarilla al jugador que lo empujó.

Este suceso dejó a los aficionados y al club con incertidumbre, ya que esta lesión podría dejar parapléjico al jugador, según los informes medicos.

De igual manera se cuestionó la medida disciplinaria del árbitro, ya que solo sancionó esta acción de gravedad con una tarjeta amarilla.

¿Cómo se encuentra Samuel Asamoah?

Asamoah fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de Nanning. El procedimiento fue catalogado como exitoso y, hasta ahora, su estado se informa como estable.

Las pruebas médicas revelaron que Asamoah sufrió dislocaciones y fracturas en varias vértebras cervicales, además de bloqueo vertebral y compresión nerviosa.

El club anunció a través de un comunicado que el jugador podría correr el riesgo de no volver a caminar y que quedará fuera de lo que resta de la temporada.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir