Oaxaca de Juárez convoca a integrar la Delegación de Chinas Oaxaqueñas 2026 (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura, emitió la convocatoria dirigida a las agrupaciones de chinas oaxaqueñas para integrar la Delegación de Chinas Oaxaqueñas 2026, que representará a la capital en las actividades de la Guelaguetza.

Esta convocatoria busca reconocer y fortalecer el trabajo de mujeres y agrupaciones que, con orgullo, preservan y transmiten una de las expresiones más representativas de la identidad oaxaqueña, manteniendo vivas las tradiciones que dan sentido y pertenencia a la comunidad.

Las agrupaciones interesadas podrán participar en el proceso de selección conforme a las bases establecidas, presentando propuestas que destaquen la riqueza cultural, el arraigo comunitario y el compromiso con la promoción de las tradiciones en un entorno incluyente y libre de violencia.

El proceso contempla etapas de inscripción, evaluación y selección por parte de un comité cultural, garantizando transparencia y apego a los lineamientos establecidos en la convocatoria.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar la cultura como un eje fundamental para el desarrollo social, fortaleciendo la identidad y proyectando el orgullo de Oaxaca de Juárez en escenarios de gran relevancia como la Guelaguetza.

Para conocer las bases completas, requisitos y fechas, las personas interesadas pueden consultar la convocatoria en el sitio oficial del Municipio.

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