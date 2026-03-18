Congreso de Oaxaca respalda Plan B de la Reforma Electoral (14:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 18 de marzo. En Sesión Ordinaria, las y los diputados de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado subrayaron que el Plan B de la Reforma Electoral que impulsa la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es necesario para fortalecer el sistema democrático del país.

En este tenor, la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó el respaldo de su bancada al Plan B, al considerar que fortalece la democracia mediante la reducción de costos del sistema político, la eliminación de privilegios y la promoción de la austeridad republicana. Destacó medidas como el límite presupuestal a congresos locales, la disminución de regidurías y la implementación del voto electrónico, así como el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana.

Por su parte, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, Karla Clarissa Bornios Peláez, Vanessa Rubí Ojeda Mejía, Benjamín Viveros Montalvo, Cecilia Olivia Cruz Merlín, María Francisca Antonio Santiago y César David Mateos Benítez, coincidieron en que el Plan B de la Reforma Electoral se inscribe en la consolidación de instituciones más eficientes, austeras y cercanas a la ciudadanía.

Señalaron que la propuesta plantea un sistema electoral menos costoso y más funcional, así como la eliminación de privilegios en el ámbito electoral.

Asimismo, destacaron que esta iniciativa surge como una alternativa para continuar con la transformación democrática del país, ya que estos ajustes permitirán generar ahorros que podrían ser destinados a obras públicas y a la atención de necesidades prioritarias de la población, fortaleciendo al mismo tiempo mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular y la revocación de mandato.

Desde el Grupo Parlamentario Fuerza por Oaxaca, la diputada María Eugenia Velasco Ramírez respaldó la propuesta al considerar que busca corregir deficiencias estructurales del sistema electoral, reducir privilegios y fortalecer la cercanía con la ciudadanía. Dijo que el Plan B marca un momento definitorio en el compromiso con la transformación del país.

Por su parte, el diputado Dante Montalvo Montero, del Partido del Trabajo (PT), señaló que, si bien su bancada acompañará el Plan B, es necesario reconocer que el proceso evidenció diferencias internas y falta de consensos. Reivindicó el derecho a la crítica dentro del movimiento, subrayando la importancia de preservar la pluralidad política.

Mientras que el diputado Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que es necesario fortalecer la democracia desde el ámbito del desarrollo social, por ello esta iniciativa requiere un análisis profundo que garantice la equidad en el gasto público, la autonomía institucional y el equilibrio de poderes para atender las prioridades del país.

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