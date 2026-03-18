“Invento telenovelero” secuestro y asesinato de integrante del MULTI, sostiene líder del MULT (13:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 18 de marzo. El coordinador estatal del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Octavio de Jesús Díaz, aseguró que es falso que presuntos integrantes de la organización que representa hayan secuestrado y asesinado a Alberto Martínez López, supuesto integrante del MULTI, cuyos hechos ocurrieron el 2 de marzo del presente año.

Indicó que Macario García Merino, dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), también está inventando que el cadáver lo tienen alguna comunidad del MULT.

“No tenemos nosotros nada que ver con una persona, que presuntamente desapareció, yo creo que ahí se debe darle parte a la Fiscalía del estado de Oaxaca, y que la Fiscalía, con las herramientas que tiene a su alcance se haga la investigación y se pueda deslindar las responsabilidades”, recalcó.

De Jesús Díaz sostuvo que como organización triqui están dispuestos a colaborar para que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, realice las investigaciones sobre lo que supuestamente denuncia el MULTI.

Señaló a Macario García Merino de generar confusión y violencia, con las declaraciones que emitió, en lugar de abonar para generar la paz en la región triqui.

“Realmente nosotros no estamos a favor de ninguna forma de violencia, y menos en contra de personas particulares que menciona el señor Macario. Ya basta de la violencia, de señalamientos, creo que tenemos que construir las condiciones para que nuestra gente puede vivir de una mejor manera y no estar incitando a la violencia, no estar incitando a través de la mentira; señalamientos o inventos telenoveleros que tiene este señor”, apuntó.

Aseguró que, como Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, están dispuestos a permitir que el personal de la Fiscalía o cualquier otra instancia, ingrese a verificar a las comunidades triquis para esclarecer lo que está denunciando el dirigente estatal del MULTI.

Acusó que, durante su festividad a Tata Chu, fueron intimidados con disparos de arma de fuego, los peregrinos y habitantes que acudieron a venerar a San Juan Copala al parecer por supuestos paramilitares del MULTI; dejando como saldo, a un hombre herido en las piernas.

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