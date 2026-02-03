Oaxaca de Juárez celebrará la Muestra de Carnavales Oaxaqueños 2026 (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. En un entorno que refleja la riqueza cultural de la ciudad, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez presentó los detalles de la Muestra de Carnavales Oaxaqueños 2026, una celebración que reunirá expresiones representativas de distintas regiones del estado y que se llevará a cabo el 13 de febrero, a partir de las 17:00 horas, con un recorrido que irá de la Cruz de Piedra a la Plaza de la Danza.

Durante la conferencia de prensa desde la Galería Estudio CLOS, en la calle de Crespo del Centro Histórico, el presidente municipal Ray Chagoya, destacó que esta muestra es una oportunidad para compartir tradiciones, arte y cultura, y para fortalecer los espacios de encuentro entre vecinas y vecinos, así como con quienes visitan la capital.

La celebración, impulsada por la Secretaría de Turismo Municipal que encabeza Alicia Bueno Velasco, iniciará en la Cruz de Piedra y recorrerá el Centro Histórico hasta la Plaza de la Danza, con la participación de 14 contingentes provenientes de diversas comunidades: Chalcatongo de Hidalgo, Villa de Zaachila, San Juan Cacahuatepec, San Jacinto Amilpas, San Antonio Arrazola y San Sebastián Tecomaxtlahuaca.

Asi mismo se contará con la participación de Santa Catarina Minas, Santa María Zacatepec, Santiago Juxtlahuaca, San Sebastián Teitipac, San Mateo Macuilxóchitl, San Bartolo Coyotepec, San Juan Teitipac y el grupo de Tiliches Ritmo de mi Raza.

En este marco, como parte del rescate del Jardín el Pañuelito como espacio de cultura y tradición, dos contingentes se presentarán en este punto a partir de las 20:00 horas, lo que permitirá ampliar la experiencia cultural para quienes asistan a este encuentro.

El edil subrayó que esta muestra es una razón más para visitar la capital del estado, reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, e invitó a la ciudadanía a disfrutar del Centro Histórico y de la amplia oferta artística, cultural y de esparcimiento que ofrece.

Finalmente, señaló que el aumento en la afluencia de visitantes registrado en los últimos meses es resultado del trabajo coordinado para consolidar una ciudad más limpia y segura, esfuerzo en el que las vecinas y vecinos son protagonistas y que se realiza de manera conjunta con el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz.

