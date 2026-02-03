Liberan maestros de la S-22 calzada Niños Héroes y cruceros (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. Tras permanecer por varias horas bloqueando, maestros de Educación Física y Secundarias Generales se han retirado de la calzada Niños Héroes de Chapultepec.
Los maestros impedían la circulación en el crucero de fonapas, Nezahualcóyotl y el crucero del ADO para exigir al Gobierno atención a sus demandas.
Luego de retirarse del bloqueo se concentraron en el zócalo capitalino donde esta mañana instalaron un plantón indefinido hasta que las autoridades les den una respuesta favorable.
