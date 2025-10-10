Oaxaca de Juárez celebra la fuerza de la Mixteca en el Festival del Mole de Caderas 2025 (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. Junto al Gobernador Salomón Jara Cruz, el presidente Ray Chagoya participó en la inauguración del Festival del Mole de Caderas 2025, realizado en la Plaza de la Danza, un espacio que nuevamente reunió a las y los oaxaqueños en torno a sus raíces gastronómicas y culturales.

Durante su intervención, el edil capitalino destacó la importancia de preservar y promover las tradiciones que dan identidad a las comunidades oaxaqueñas, subrayando que el Mole de Caderas representa el esfuerzo, la historia y la unión de la región Mixteca.

Reafirmó que este festival es también una oportunidad para fortalecer el turismo, la economía local y el trabajo conjunto entre municipios, cocineras tradicionales y el sector restaurantero.

En su mensaje, Ray Chagoya expresó que para el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, estas celebraciones reflejan la visión de una ciudad limpia, segura y ordenada, donde la cultura florece gracias al esfuerzo colectivo y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno.

El evento contó con la presencia de representantes del sector turístico y cultural del estado, quienes coincidieron en que Oaxaca de Juárez continúa consolidándose como la capital cultural y gastronómica de la entidad.

El Festival del Mole de Caderas 2025, que se desarrollará en la capital durante todo el fin de semana, reúne a cocineras y cocineros tradicionales, autoridades y visitantes que celebraron la fuerza de la Mixteca oaxaqueña, convirtiendo una vez más a la Plaza de la Danza en símbolo del orgullo que une a todas las regiones de Oaxaca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir