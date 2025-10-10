Catea Fiscalía de Oaxaca domicilio en Villa de Mitla; detiene a una persona y asegura dosis de droga (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. Como parte de las acciones de seguridad, para el combate a delitos de alto impacto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio cumplimiento a una orden de cateo en la región de los Valles Centrales, logrando la detención de una persona del sexo masculino identificado como R.C.S., además de asegurar diversos tipos de drogas.

El despliegue policial se efectuó en un domicilio ubicado en la calle prolongación de Niños Héroes de la colonia Compositores perteneciente a San Pablo Villa de Mitla, donde se logró el aseguramiento de diversas dosis de cocaína y metanfetamina conocida como cristal, además de la detención de R.C.S., quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

Este mandato judicial se llevó a cabo en estrecha coordinación entre elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales y, derivó de los resultados de investigaciones realizadas en torno al delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de comercio.

Las labores de inteligencia que realiza la Fiscalía de Oaxaca para dar mayor certeza a las investigaciones ministeriales por diversos delitos, permiten fortalecer la estrategia estatal de seguridad pública y procuración de justicia a favor de la ciudadanía en las diferentes regiones de la entidad.

