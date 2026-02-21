Confirma DDHPO protección integral a niñez y adolescencia en Centro de Asistencia Social del DIF Oaxaca (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de febrero. La población infantil que vive en el Centro de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca no sufre violación a sus derechos humanos, lo cual fue constatado por personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que recorrió las instalaciones.

Este organismo estatal realizó entrevistas en el sitio, en las cuales no se expresaron actos de maltrato, trato indigno o discriminación hacia las niñas, niños y adolescentes.

El Gobierno de Oaxaca reitera su colaboración amplia a la investigación que realiza la DDHPO sobre los señalamientos públicos, que algunos actores políticos han expresado en medios de comunicación; para el esclarecimiento de los hechos.

El Sistema Estatal DIF protege y garantiza el bienestar de la niñez y adolescencia que no cuenta con cuidados parentales o están en riesgo de perderlos, con apego absoluto a acuerdos internacionales con materia de derechos humanos. La Primavera Oaxaqueña antepone el interés superior de este sector de la población.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir