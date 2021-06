O la beben o la derraman en desprivatizar agua potable: Jorge Marcelino Alejo  (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de junio. Agenda Empresarial

O la beben o la derraman en desprivatizar agua potable

En lo que parecía un debate, en el momento en que Claudia Rivera y Eduardo Rivera se lanzaron dardos por la privatización del agua potable, por un instante creímos que con más discusión, alguno de ellos anunciaría la desprivatización del agua como parte de su gobierno. Pero no, no pasó nada.

Desafortunadamente, solo fue un chispazo de lo que parecía convertirse en un debate, convocado el último domingo de mayo por el Instituto Estatal Electoral. Todo quedó en un mero encuentro de siete candidatos por la Presidencia Municipal de Puebla, donde parlotearon sobre los temas de inseguridad, abandono de la ciudad, becas y deportes,

Sin embargo, el que Claudia revirara que en las colonias le reclaman el líquido, si en verdad les preocupa atender las necesidades de los poblanos como el agua, ese roce que tuvo con Eduardo, es un adelanto de lo que ocurrirá en el próximo trienio.

Algo tendrá que pasar con la desprivatización del agua, a la beben o la derraman, no basta que ahora la usen para su lucha electoral, y que ya en funciones se olviden de lo que ha provocado quejas y lamentos de las familias poblanas.

Porque la triste realidad es esta, los candidatos de MORENA y del PRIAN, saben que la privatización del agua no está echada al olvido. Los poblanos reclaman que se les devuelva y eso simplemente nos dice que la desprivatización del líquido deberá ser incluida en la Agenda de Gobierno, de quién gane la elección el primer domingo de este mes de junio.

O sea, desde el momento en que alguno de los dos ocupe la Silla Municipal, como servidor público de los ciudadanos que pagan impuestos, tendrá que buscar las instancias y formas para trabajar en la desprivatización del agua.

NO estará de más, por supuesto, que tome en cuenta la observación de German Sierra Sánchez ex director de la Comisión Nacional del Agua, cuando advierte, que no es competencia de Presidentes Municipales la desprivatización del agua, porque fue licitada por el Gobierno del Estado y autorizada por el Congreso Local.

Pero ya como Autoridad Municipal, no pueden soslayar que están obligados a hacerse escuchar por el Gobierno Estatal inclusive el Federal si es necesario, porque si de esos niveles se dio la privatización, en esos mismos niveles tendrá que haber sensibilidad y voluntad política para que proceda la desprivatización del agua.

La próxima Autoridad Municipal, no podrá negarse a trabajar en ella, porque si así lo demanda la ciudadanía, como servidor público la Cuarta Transformación le reitera que el pueblo manda.

Pero sobre todo, porque se busca el beneficio de las familias poblanas, las mismas que este domingo votarán.

M E M O R A N D U M

MISERIA

No puede pasar desapercibido el llamado a la no violencia en las elecciones, que lanzó el Arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa. Pidió también a los fieles católicos, que en su voto busquen perfiles de candidatos que vayan a favor de la reconciliación, la paz y el combate a la miseria que sufre la población.

Ya van decenas de asesinatos de políticos en el proceso electoral de este año, y si se pide no violencia en votaciones del seis de junio, no puede haber oídos sordos a la petición de Monseñor.

Se tiene que atender la convocatoria del prelado, porque durante la pandemia varios candidatos y partidos no hicieron eco a su invitación, de suspender reuniones masivas e incluso no acataron protocolos sanitarios.

De hecho insiste en continuar con precauciones por la pandemia, que dista mucho del Sector Público, que ya liberó más amplitud a la actividad socioeconómica en la entidad.

COSTOS

De trece partidos políticos que participan en el presente proceso electoral, los candidatos de Movimiento Ciudadano aseguran que serán la tercera fuerza electoral en el país.

¿Tres partidos?

Por altos costos y como nación civilizada, dos son suficientes.

Once succionan recursos económicos, que reclama la inversión productiva.

