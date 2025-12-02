Nuevas técnicas en el curso taller “Vendaje neuromuscular para lesiones deportivas” (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. Bajo la instrucción del L.T.F. Carlos Alberto Velasco Pérez, la Facultad de Cultura Física y Deporte, organizó el curso taller “Vendaje neuromuscular para lesiones deportivas”, durante un par de sesiones, los alumnos conocieron de forma teórica y práctica, los aportes de dicha técnica aplicada en atletas de diversas disciplinas.

El objetivo de la capacitación, es crear un espacio formativo, diseñado para fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes en la aplicación correcta del vendaje neuromuscular, sus técnicas, beneficios y uso dentro del ámbito deportivo.

Durante la capacitación se abordó, como los cambios favorables y desfavorables en el compartimiento funcional estático y dinámico del sistema fascial superficial, influyen directamente en la mecánica del sistema miofascial músculo esquelético, entre muchos otros temas de gran relevancia para los alumnos de la licenciatura en entrenamiento deportivo.

Las vendas neuromusculares, son cintas elásticas que se aplican sobre la piel para soportar músculos y articulaciones sin restringir el movimiento. Ayudan para aliviar el dolor, mejorar la circulación, reducir la inflamación, así como en la corrección de la postura. Se aplica en diversas formas, acorde a los diferentes músculos y necesidades. A diferencia de los vendajes tradicionales, el vendaje neuromuscular, permite un rango completo de movimiento, al mismo tiempo que proporciona soporte y estabilidad.

En más de las actividades de la Facultad, se realizó el evento de salto de longitud, para personas con discapacidad visual, organizado por el grupo 700 de la licenciatura en entrenamiento deportivo. Dicha actividad se llevó a cabo en la fosa de arena de la Facultad de Cultura Física y Deporte, donde las y los participantes demostraron sus habilidades, disciplina y compromiso deportivo.

