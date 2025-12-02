Bebida con sedantes: Joaquín Guzmán López drogó a El Mayo Zambada para entregarlo a EE. UU. (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. El periodista Arturo Ángel compartió el documento oficial del acuerdo firmado entre las autoridades de Estados Unidos (EE. UU.) y Joaquín Guzmán López, alias El Güero, líder de Los Chapitos e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, en el que confesó el secuestro de Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a las autoridades estadounidenses en 2024; pero lo más impactante fue que reconoció que lo drogó.

Según el documento del acuerdo de culpabilidad presentado ante una Corte Federal en Illinois, Guzmán López aceptó haber preparado una bebida con sedantes durante el traslado forzado de Zambada a Estados Unidos.

La traición final: El Mayo fue drogado por el hijo de El Chapo

El documento detalla que luego del secuestro en Sinaloa, México, la víctima fue llevada contra su voluntad a una pista clandestina y abordada en una aeronave con rumbo a Nuevo México. Durante el vuelo, Guzmán López admitió haber mezclado sustancias sedantes en una bebida , la cual él mismo probó, y posteriormente se la dio a Zambada.

Este dato, que figura de manera directa en el acuerdo judicial, refuerza el nivel de planificación y control que tuvo el secuestro. Las autoridades describen cómo Zambada fue esposado, cubierto con una bolsa en la cabeza y amarrado a uno de los asientos del avión con cinchos, lo que deja claro que se encontraba completamente indefenso cuando fue sedado por su captor.

El dato más perturbador del acuerdo del hijo de El Chapo con EE. UU.

El propio Guzmán López reconoció que actuó con la expectativa de obtener “crédito de cooperación” por parte del gobierno de Estados Unidos, tanto para él como para su hermano Ovidio “El Ratón” Guzmán lópez. Sin embargo, el documento subraya que el gobierno estadounidense no solicitó, aprobó ni avaló el secuestro, y que el acusado no recibirá ningún beneficio legal por este crimen en particular.

La confesión sobre la bebida con sedantes revela una dimensión más oscura del caso: no solo se trató de una traición dentro del crimen organizado, sino de una operación calculada para neutralizar física y mentalmente a una de las figuras más poderosas del narcotráfico internacional.

