Ingreso del frente frío número 40 provocará lluvias y vientos fuertes en Oaxaca: Protección Civil (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé un incremento en la nubosidad y lluvias ligeramente fuertes en la zona norte del estado, así como tormentas ocasionales en otras regiones, algunas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo debido al choque térmico.

Esto se debe a que el frente frío número 40 se extiende desde una baja presión ubicada en la península de Florida hasta el sureste de México, el cual es impulsado por una masa de aire frío que se desplaza hacia el sureste del país.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a partir del mediodía de este jueves, esta masa de aire frío comenzará a trasladarse hacia el Istmo de Tehuantepec, provocando que los vientos del norte se intensifiques, alcanzando rachas muy fuertes de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Estas condiciones se moverán hacia las aguas costeras del Golfo de Tehuantepec, donde se pronostica oleaje elevado, mar picado y fuertes marejadas.

Asimismo, se espera tiempo ventoso en el resto de la entidad, con tolvaneras en zonas planas. Además, se prevé un ligero descenso en las temperaturas, derivado del aumento de nubosidad y viento, lo que favorecerá un refrescamiento del ambiente.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 30 grados

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 19 y máxima de 33 grados

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 15 y máxima de 30 grados

• Costa, mínima de 21 y máxima de 30 grados

• Mixteca, mínima de 12 y máxima de 29 grados

• Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 32 grados

• Sierra de Juárez, mínima de 10 y máxima de 25 grados

• Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 30 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

