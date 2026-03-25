Nuevamente Steuabjo bloquea ambos carriles de avenida Universidad (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. Nuevamente integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Steuabjo) bloquea la avenida Universidad.

Los inconformes exigen la liberación y entrega de un terreno presuntamente del sindicato que les fue otorgado por el Gobierno de Gabino Cué en San Juan Chilateca.

Dijeron que ya tiene varios años sin que puedan ocupar los trabajadores adheridos al Steuabjo el terreno, y que las autoridades municipales no les permiten la lotificación en esa área del municipio.

Las clases al interior de Ciudad Universitaria en las diferentes Facultades se lleva a cabo de manera normal solo se manifiestan en la parte de afuera frente al accesso de principal a Rectoría.

Hasta este momento, la vialidad se ha visto afectada en esa importante avenida tanto a los conductores que circulan de Plaza del Valle como del crucero de 5 Señores donde con dos camiones del transporte urbano que retuvieron impiden el paso.