35 kilómetros en la sexta edición de la “Ruta del Garrobo” en Tuxtepec (12:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. Con una ruta de 35 kilómetros por senderos de Tuxtepec, el domingo 14 de junio se realizará la sexta edición de la “Ruta del Garrobo”, la justa ciclista convoca a cinco categorías de competencia y ofrece una bolsa de premiación en efectivo, el cierre de inscripciones se llevará a cabo el jueves 30 de abril.

Para los ciclistas interesados en competir, se podrán registrar en las categorías libre, tanto para la rama femenil como varonil, máster 40 +, para ambas ramas y la división de 95 kilogramos varonil. El donativo de participación es de $550 pesos en la modalidad individual, mientras que la grupal de hasta 10 participantes, tiene un costo de $500 pesos.

El cierre de registros se efectuará el jueves 30 de abril, para mayores informes de la ruta del garrobo, las categorías o sobre la ruta de 35 kilómetros, se pueden comunicar al teléfono 287 109 01 64 o al 287 889 51 34. Los organizadores indicaron mediante sus redes sociales que en breve publicarán la premiación por categorías, además señalaron que no se contempla ruta recreativa.

Por otra parte, el próximo domingo 29 de marzo en el circuito de avenida universidad, se tendrá actividad ciclista a partir de las 7:00 de la mañana, a los que gusten participar se les invita a realizar el registro con anticipación marcando al celular 951 356 50 60, se les recuerda a los interesados que el día del evento no habrá registros, ese mismo día se contempla también la prueba de Criterium Kids.

En tanto, los equipos de ciclismo se siguen preparando para participar el próximo 5 de abril, en el marco del 220 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, para competir en la Clásica Ciclista “Benito Juárez”, las modalidades son de ruta con cuatro categorías, libre femenil, juvenil varonil, libre varonil y máster varonil. Mientras que la modalidad de montaña convoca a las categorías libre femenil, libre varonil y máster varonil.

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