Asaltan, pican y le roban la unidad a taxista del ADO, recuperan unidad en Yahuiche (13:25 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. La ola de violencia alcanzó este día a un conductor de un taxi del sitio ADO a quien luego de ser asaltado fue herido con un arma blanca.

A través de mensaje por redes sociales se dio a conocer los hechos que informaban que el chofer de la unidad 391 del ADO había sido víctima de los delincuentes.

“Bro buen día, por ahí pasa el dato en tus grupos, Si ven la unidad 391 del ADO cierrenlo o pasen el dato por donde va”, “Se acaban de robar la unidad y al chofer lo picaron”.

De esta manera, sus compañeros se movilizaron hasta lograr ubicar la unidad que el delincuente se había llevado luego de herir al conductor.

Tras violento asalto y el robo del taxi, los ruleteros ubicaron la unidad del sitio ADO con número 391, en calles de la agencia municipal de Yahuiche, perteneciente a Santa María Atzompa.

Hasta el momento se ignora la identidad de la víctima, así como la condición de su salud.

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