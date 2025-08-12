Notas nacionales de ocho columnas del martes 12 de agosto (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto.

*Reforma.

Acusan sobornos a Pemex ¡en EU!.

Nuevamente desde Estados Unidos se exhibe la corrupción en México.

Pemex perfila recorte de 3 mil plazas a su personal de confianza en busca de ahorro de 10 mil 494 mdp, pero el sindicato sigue intocable.

*El Universal.

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol.

Cuenta con un presupuesto de 23 mil mdp para controlar el volumen y detectar desviaciones o pérdida de hidrocarburos; expertos ven bien la medida, pero advierten sobre la impunidad.

*Excélsior.

Disminuye inseguridad alimentaria en hogares.

El año pasado, 12.8 millones de familias reportaron dificultades para comer, 5.7 millones menos que en 2020, el punto álgido de la pandemia de covid-19.

*Milenio Diario.

Tiene conexión tabasqueña trama de sobornos a Pemex.

Dos empresarios mexicanos, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, residentes en Texas, Estados Unidos, fueron acusados por la Fiscalía de ese país por haber sobornado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos

*La Jornada.

Trump despliega tropas en las calles de Washington.

El comandante en jefe Donald Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional en las calles de la capital de Estados Unidos y colocó a la policía metropolitana bajo comando del gobierno federal, al emplear una serie de datos distorsionados sobre índices criminales para justificar una “emergencia” para tomar el control de la seguridad pública en Washington DC.

*El Economista.

La actividad industrial en el primer semestre se contrajo 1.3%.

•Lastrado por la incertidumbre comercial y la menor inversión en obras públicas, el indicador sufrió su primer comparativo semestral negativo desde el pandémico 2020, cuando la caída fue de 13.6 por ciento.

*El Sol de México.

Escasea gasolina en Chiapas por Pemex.

Tan solo en Tapachula, principal ciudad de la frontera sur, 10 estaciones cerraron por la falta de combustible.

Hernán de la Cruz Feliciano, un hombre de aproximadamente 50 años, dijo que llegó cerca de las ocho de la mañana del lunes a la gasolinera que se ubica en la colonia Procasa, donde esperó más de dos horas para poder llenar el tanque de un vehículo nuevo, que la agencia para la que trabaja entregaría.

