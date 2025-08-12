Bloquean el crucero de Fonapas y ADO (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. Integrantes de los Bachilleratos Comunitarios bloquean la Calzada Niños Héroes de Chapultepec en los cruceros de fonapas y del ADO.
Los inconformes denuncian falta de atención por parte de las autoridades de la educación en el estado a sus demandas planteadas con anterioridad.
Señalan que no se moverán del lugar hasta que sean atendidas sus exigencias.
