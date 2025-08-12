Bloquean el crucero de Fonapas y ADO (09:15 h)

2025/08/12  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. Integrantes de los Bachilleratos Comunitarios bloquean la Calzada Niños Héroes de Chapultepec en los cruceros de fonapas y del ADO.

Los inconformes denuncian falta de atención por parte de las autoridades de la educación en el estado a sus demandas planteadas con anterioridad.

Señalan que no se moverán del lugar hasta que sean atendidas sus exigencias.

