Precio del Dólar hoy martes 12 de agosto (08:45 h)

2025/08/12  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. Hoy, martes 12 de agosto de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.69 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Tipo de Cambio en México y la Frontera de Tamaulipas Hoy Martes 12 de Agosto de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.95, mientras que a la compra se localiza en $17.80, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

¿Cuál fue el Tipo de Cambio en México y la Frontera de Tamaulipas Ayer Lunes 11 de Agosto de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.96, mientras que a la compra se localiza en $17.63, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

