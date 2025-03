Notas nacionales de ocho columnas de hoy 27 de marzo (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo.

1. Reforma. AMENAZA TRUMP CORAZÓN

DEL T-MEC. Anuncia arancel de 25% para

vehículos no fabricados en EU

2. El Universal. MUJERES SE MOVILIZAN

CONTRA IMPUNIDAD DE CUAUHTÉMOC BLANCO. Abogado de la media hermana del

exfutbolista dice que no tirarán la toalla; Sheinbaum pide al nuevo fiscal de Morelos que revise el caso

3. La Jornada. REPULSA GLOBAL A LOS

ARANCELES; MÉXICO TENDRÁ DESCUENTO. El 2 de abril tarifa de 25% en autos

4. Milenio. SACA VENTAJA RELATIVA

MÉXICO ANTE ARANCELES DE 25% PARA VEHÍCULOS. Trump anuncia tarifas “permanentes” a unidades armadas fuera de EU, aunque autopartes que cumplen con el T-MEC la libran; Canadá ve “ataque directo”

5. Excélsior. AUTOS DEL T-MEC LIBRAN ARANCELES… POR AHORA. México, Japón y Surcorea, los que más venden a EU

6. El Financiero. VA ARANCEL DE EU DEL 25% A IMPORTACIÓN DE AUTOS. Aplicará gravamen no sólo a coches armados completamente fuera del país, sino a componentes

7. El Economista. ¡OUCH! EU confirma arancel a autos importados

8. La Razón. TRUMP IMPONE ARANCEL DE 25% A AUTOS ENTRE DUDAS E INCERTIDUMBRE. También aplicará a autopartes

9. 24 Horas. TRUMP ASESTA CON ARANCELES A AUTOS. Piezas que respeten el T-MEC exentarán… por ahora

10. Reporte Índigo. 100 DÍAS: ADELANTOS EN SEGURIDAD Y MOVILIDAD. Alejandro Armenta Mier, gobernador del estado de Puebla, ha logrado cumplir con algunos proyectos comprometidos en campaña; sobre todo en combate de delito

11. La Crónica. ARANCELES DEL 25% A

COCHES FABRICADOS FUERA DE EU, IMPONE TRUMP. Estados Unidos importó de México en 2024 un total de 2.96 millones de

vehículos ligeros terminados por importe de 78 mil 500.6 millones de dólares

12. El Sol de México. EL ARANCEL AUTOMOTRIZ APLICA EN UNA SEMANA. Por ahora quedan exentas las autopartes que cumplan el T-MEC entre EU, México y Canadá

13. El Heraldo de México. BLINDA T-MEC A MÉXICO DE ARANCELES. Donald Trump decretó 25% a la importación de vehículos, aunque nuestro país y Canadá tendrán

excepciones para las unidades que cumplan con el tratado

14. Ovaciones. CUANDO EL RÍO SUENA… Candidatean a Jardine en Brasil

15. La Jornada – Contraportada. POR ORDEN DE JUEZ, LIBERAN LAS CUENTAS DE INÉS GÓMEZ MONT. Desde el 4 de marzo, la UIF acató la determinación del juzgado décimo en materia administrativa

