Asesinan a Roberto Castañeda, director de Japami, en ataque armado en Irapuato (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (JAPAMI), fue asesinado la mañana de este día en la vía pública, en el Barrio de San José.

A través de un comunicado del gobierno de Irapuato, la agresión ocurrió mientras la víctima circulaba a bordo de su vehículo sobre la calle Díaz Ordaz, esquina con Lerdo de Tejada. Tras el reporte al sistema de emergencias 9-1-1, corporaciones de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar, donde se confirmó el fallecimiento.

El Fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste informó que ya inició una carpeta de investigación por estos hechos.

“Estamos arrancando de manera oficiosa la carpeta de investigación ya estamos iniciando apenas con las primeras indagaciones”, expresó.

Añadió que “Estamos trabajando en ello específicamente, y ahorita en el evento me desvincule poquito de los temas”.

Calificó el hecho como “Terrible, entendemos que iba solo”, afirmó.

El Gobierno Municipal de Irapuato indicó que, desde el primer momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en la zona y mantiene coordinación con la Fiscalía para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa Lorena Alfaro García confirmó el fallecimiento y expresó:

“Con profunda tristeza confirmo el fallecimiento de Roberto Castañeda, director de JAPAMI, un servidor público ejemplar, pero sobre todo, un gran ser humano”.

En su mensaje, agregó: “A su familia, a sus amigos y a quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado, les expreso mi más sincera solidaridad y todo mi acompañamiento en este momento tan doloroso”.

También señaló que: “Roberto fue un hombre íntegro, comprometido con Irapuato y con un profundo sentido de servicio. Su pérdida nos duele y nos indigna”, y condenó el hecho al afirmar: “Condeno con toda firmeza este acto de violencia”.

Asimismo, indicó que “He instruido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a mantener plena coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer este crimen y dar con los responsables. No vamos a permitir que este hecho quede impune”.

En un comunicado oficial, el Gobierno Municipal reiteró su postura al señalar que condena el hecho y expresó sus condolencias a familiares, amistades y compañeros de trabajo de la víctima, al tiempo que informó que la investigación continúa en proceso.

Información y foto de:https://www.milenio.com/comunidad/irapuato-asesinan-roberto-castaneda-tejeda-director-de-japami-agua

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