Huachicol Fiscal ¡Espejismo de justicia!: Alfredo Brena (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Dicen mis paisanos los chilangos: sólo hay un chicharrón, el que truena, y si no truena; ¡no es chicharrón!

Las últimas semanas han hervido, con acusaciones, deslindes y el encausamiento de culpabilidad hacia la Marina. Así que vamos a analizar eso del Huachicol Fiscal (dejaremos para artículos posteriores el análisis del Huachicol, propiamente dicho).

Vamos a analizar este acto de corrupción, desde un punto de vista práctico, sin la parafernalia en la que se ha envuelto, este acto de corrupción gubernamental.

En primer término, debemos decir que el Huachicol Fiscal fue un invento del sexenio de López Obrador (Presidente de México 2018-2024). Esta forma de corrupción gubernamental, asociada con el Crimen Organizado, no existía antes del mandato de López Obrador. Así que no se le pueden negar los derechos de autor.

Como tampoco se puede negar la participación de los chilpayates de López Obrador, ni la participación activa de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Es más, tampoco se puede negar la participación activa de López Obrador, entonces Presidente.

López Obrador cometió un gran error, al cebarse en el ataque a Felipe Calderón (Presidente de México 2006-2012), cuando fue detenido, juzgado y sentenciado, en Estados Unidos, Genaro García Luna secretario de Seguridad del sexenio de Calderón.

En ese entonces, López Obrador sentenció con tono doctoral, que el Presidente de México era la persona más informada del país, y que Genaro García Luna, no podía haber actuado en la obscuridad, sin el conocimiento y autorización del presidente Calderón.

Aseveró, que no había posibilidad de que un jugoso negocio, pasara inadvertido para el Presidente de México. El monto del Huachicol Fiscal en el sexenio de López Obrador fue de 500 mil millones de pesos: ¡Así o más jugoso!

El Huachicol Fiscal lo echan a volar los hijos de López Obrador en 2019, con el acompañamiento de sus amigos cercanos. Estos hijitos, del entonces Presidente, ya se encuentran amparados contra cualquier acción penal, que se quiera ejercer en su contra. ¡Viva la impunidad!

La CFE está implicada hasta la médula, porque tuvieron la genial idea, entre otras muchas, de alimentar las turbinas de ciclo combinado, para la producción eléctrica, con diesel huachicoleado. Así que fueron de los principales clientes de este producto evadido del control hacendario.

La traída y llevada empresa que nos está costando más a los mexicanos, vía rescates, PEMEX. Que debiera tener el control sobre todas la gasolineras del país, simplemente hizo mutis ante la distribución y venta de gasolina y diesel guachicoleado, en todo el país.

La SHCP, simplemente volteó la mirada hacia otra parte con toda la evasión fiscal, y ni qué decir del brazo recaudatorio de la Secretaría, el famoso Sistema de Administración Tributaria (SAT), que tiene como lema: “El SAT recauda con piso parejo, vocación humana y conciencia social, para la trasformación de México”.

Ahora veamos a los vilipendiados elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR). Quienes están a cargo de los puertos, por donde ha arribado una parte del Huachicol Fiscal. Indudablemente que ellos son responsables de la cuestión portuaria del Huachicol, pero no tienen a su cargo todo el entramado aduanal, que controla el Gobierno Federal.

Y si de todas estas facetas, por sus propias palabras, López Obrador estaba perfectamente enterado, no podemos decir más que, si él estaba enterado, se hizo con su anuencia y participación. Entonces, indudable y lógicamente, hasta ahí llegaron los beneficios recaudados de esta evasión fiscal, que le costó a la nación 500 mil millones de pesos, entre 2019 y 2024.

Ahora bien, la dictadura, no puede echarles la culpa a los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, como es su costumbre, dado que este atraco a la nación mexicana parte del 2019, y a la fecha es vigente. O sea que, tampoco la presidente Claudia puede deslindarse de la responsabilidad, dado que ya tiene un año en el ejercicio del poder. ¿Así o más claro?

¿Y dónde está el Espejismo de Justicia? … la cruda realidad es que la dictadura tiene ya el control del aparato Judicial, por lo tanto, la imagen y los intereses de López Obrador, de sus hijos y de sus incondicionales, se encuentran a salvo. Los únicos culpables de este atraco a la nación, serán los marinos y los cuatroteros que quiera purgar la dictadura.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

25 septiembre 2025

