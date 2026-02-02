Incendio en bodega generó alarma por cercanía con planta de gas en Salina Cruz (17:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 2 de febrero. Un incendio registrado en una bodega estuvo a punto de salirse de control la mañana de este día, generando momentos de tensión debido al riesgo de que las llamas se extendieran hacia un área de pastizales cercanos y a instalaciones estratégicas de la zona.

La situación encendió las alertas, ya que a espaldas del inmueble afectado se localiza la planta de Gas LP de la empresa Vendo Gas, lo que representaba un peligro mayor ante una posible propagación del fuego. De manera preventiva, se reforzaron las labores de contención para evitar un incidente de mayores dimensiones.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil Municipal, con el apoyo de la Secretaría de Marina y policías municipales, acudieron al lugar para combatir el incendio, el cual también amenazaba a viviendas aledañas, logrando evitar que las llamas alcanzaran zonas habitadas.

Durante el siniestro, las grandes columnas de humo generadas por el fuego pudieron ser apreciadas a varios kilómetros de distancia, lo que provocó alarma entre automovilistas y habitantes de distintos puntos de la ciudad.

La bodega donde se originó el incendio se ubica sobre la carretera Transístmica, entre la colonia Granadillo y la zona conocida como La Brecha, en el municipio de Salina Cruz.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas.

