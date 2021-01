Nombra Arzobispo Pedro Vásquez a presbítero Armando Fabián Vicente como nuevo vicario general (14:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 24 de enero. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, nombró como nuevo vicario general a Armando Silviano Fabián Vicente, quien dijo que lo apoyará en las labores de gobierno de la Arquidiócesis.

Frente a los fieles que pudieron acudir a la misa, llamó a la población a creer en el Evangelio, y adelantó que si las condiciones de pandemia lo permiten la colocará en la frente, y si no se puede no se llevará a cabo.

A los oaxaqueños, recomendó estudiar el Evangelio, arrepentirse y convertirse porque el reino de Dios está cerca.

“Dios es verdad, la vida, ese es su reino, cuando uno se mueve en mentiras, engaños y fraudes no se extiende el reino de Dios”.

“Cuando escuchan eso, luego se piensa que es por el gobernador, diputados, senadores y presidentes municipales, y las personas creen que se salvan, pero no es así, es por cada uno, cuando yo tenga enfrente de las autoridades, algo les diré también”.

El jerarca de la Iglesia Católica, recomendó a los oaxaqueños buscar la paz entre ellos, entre las comunidades y en toda la entidad.

“No se tiene paz entre los pueblos, entre las familias se tienen pleitos de todos contra todos, no se contribuye para tener la paz entre cada uno, no se ha aprendido a dialogar porque no se ha aprendido a escuchar, se cree tener la razón, así no se da el diálogo”.

“Lo mismo sucede entre los pueblos, y por ello se tienen conflictos porque se trata de imponer la razón de una parte, porque no se tiene diálogo, porque no se cede por ninguna de las dos partes”, puntualizó.