Noche de San Valentín termina en tragedia en Salina Cruz, adulto mayor pierde la vida en fatal accidente (09:30 h)

Salina Cruz, Oax. 15 de febrero. Lo que comenzó como una noche de celebración por el Día de San Valentín terminó en tragedia en el puerto de Salina Cruz, luego de que un adulto mayor perdiera la vida tras ser embestido por una motocicleta en el barrio Espinal.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, una joven pareja que viajaba a bordo de una motocicleta presuntamente no respetó la luz roja del semáforo ubicado en la calle Constancia. En ese momento, el adulto mayor intentaba cruzar la vialidad de cuatro carriles cuando fue impactado de manera violenta.

El fuerte golpe provocó que la víctima falleciera de manera instantánea, quedando tendida sobre el asfalto ante la mirada de vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

Los ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados y fueron auxiliados por vecinos del lugar mientras arribaban los cuerpos de emergencia de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente los trasladaron a un hospital para su atención médica.

Minutos más tarde, elementos de la policía municipal acordonaron el área en espera del personal de la Fiscalía, que realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo del adulto mayor, quien hasta el momento permanece en calidad de no identificado.

