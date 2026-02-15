Marchan en 5 estados exigiendo justicia por asesinato de mineros de Vizsla Silver (19:45 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de febrero. Integrantes del sector minero se manifestaron este sábado en Durango, Chihuahua, Sonora, Hidalgo y San Luis Potosí para exigir justicia y garantías de Seguridad luego de la privación de la libertad de diez mineros en Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero, cinco de los cuales fueron hallados sin vida.

En Durango, los participantes de la movilización manifestaron su rechazo ante la versión que sugiere que los mineros fueron confundidos con miembros de un grupo armado.

Juan Morales Gómez, dirigente del Distrito Durango de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, señaló que el gremio no acepta que este suceso sea calificado como un “hecho aislado”.

Saúl Maldonado Saúl Maldonado

Los manifestantes señalaron que la demanda no se limita a su gremio, sino que se extiende a todos los sectores laborales de México que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Refirieron que el estado de Durango no está exento de la violencia y denunciaron que, diariamente, al trasladarse a sus centros de trabajo, son víctimas de “retenes falsos” en las carreteras y/o caminos.

En estos puntos, dijeron, los trabajadores son revisados y, con frecuencia, despojados de herramientas de trabajo o artículos personales.

Los afectados subrayaron que la inseguridad les impide, en la mayoría de los casos, presentar las denuncias correspondientes por temor a represalias.

Varios mineros, entrevistados por separado, coincidieron en que lo ocurrido en Sinaloa es una manifestación de las tácticas de extorsión que grupos armados ejercen contra las empresas mineras.

Ante esta situación, exigieron a las autoridades judiciales cumplir con su deber y erradicar estas prácticas que asfixian la actividad económica y laboral en el país.

Al finalizar la movilización, los asistentes ofrecieron un minuto de aplausos en honor a los compañeros desaparecidos, reiterando su exigencia de seguridad para transitar libremente hacia sus lugares de trabajo.

En Chihuahua, alrededor de 300 trabajadores y contratistas mineros, algunos acompañados por sus familiares, marcharon en silencio desde la glorieta del monumento de Pancho Villa al palacio de gobierno estatal, este sábado en la capital del estado, para exigir seguridad y justicia por la muerte de los empleados de la minera Vizsla Silver Corp.

La caminata concluyó con la lectura de un posicionamiento dirigido al gobierno federal y a los gobiernos de los estados mineros, así como a empresas del sector, clúster y asociaciones de empresas mineras, también se realizó un minuto de silencio en recuerdo del ingeniero en ecología Jesús Antonio de la O Valdez, oriundo del estado de Chihuahua e identificado entre los cadáveres localizados en la sierra Concordia, Sinaloa.

Jesús Estrada Jesús Estrada

Exigieron a las empresas mineras que garanticen seguridad, no permitiremos que esto se vuelva una rutina o una estadística, la inseguridad por el crimen organizado no puede tratarse como riesgo operativo, si se acepta así se convierte en problema institucional y moral.

Además, emplazaron al gobierno federal y a los gobiernos de los estados mineros a cumplir su obligación de enfrentar a las organizaciones criminales.

En Sonora se reunieron unas dos mil personas en la capital, Hermosillo, exigiendo la localización de los cinco trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver que siguen desaparecidos desde el 23 de enero, así como mayores condiciones de seguridad en la actividad minera.

Cristina Gómez Lima Cristina Gómez Lima

La movilización partió desde el centro de la ciudad y avanzó por las principales avenidas en un recorrido silencioso, encabezado por familiares de algunas de las víctimas. Al contingente se sumaron trabajadores del sector, estudiantes y representantes de empresas mineras, quienes portaron mantas y cartulinas con los nombres de los desaparecidos y mensajes dirigidos a las autoridades estatales y federales.

Durante la marcha en Hermosillo, familiares reiteraron la exigencia de avances en las investigaciones y garantías para quienes laboran en zonas donde la presencia de grupos delictivos ha impactado las operaciones y la vida de las comunidades mineras.

Mineros exigen condiciones de seguridad para su labor

Los Distritos de Pachuca y Zimapán de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A. C. realizaron una marcha pacífica y una guardia de honor en la capital del estado para exigir justicia ante el asesinato de los trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa.

La protesta integrada por alrededor de 50 personas partió desde el Centro Minero y recorrió el bulevar Felipe Ángeles en Pachuca hasta llegar al monumento al minero donde emitieron un pronunciamiento para exigir a las autoridades que se garanticen las condiciones de seguridad en el país para realizar su labor.

La actividad estuvo encabezada por Alba Elena Pérez Rámirez, presidenta de la asociación del Distrito Pachuca, quien emitió un pronunciamiento durante la guardia de honor en donde expresó el reclamo de justicia y mejores condiciones de seguridad para los trabajadores de minas.

Foto: Redes Sociales Foto: Redes Sociales

“Estamos tristes, enojados, hartos de la inseguridad que prevalece” mencionó tras solicitar que el asesinato de los cinco mineros no quede impune y se intensifiquen las acciones para la localización de los que aún continúan desaparecidos.

Destacó que Hidalgo, así como otros estados, tienen una importante actividad minera, por lo que es necesario garantizar condiciones para el desempeño de su labor.

Finalmente, el grupo de trabajadores de la minería guardó un minuto de silencio por los compañeros asesinados y colocaron una ofrenda floral en el monumento.

La Asociación a nivel nacional expresó su rechazo “a cualquier forma de violencia, así como los entornos de inseguridad que vulneran la integridad, la vida y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras del sector y de la población en México”.

Mineros de luto en SLP

Bajo el lema “los Mineros estamos de luto” en San Luis Potosí se movilizaron este sábado decenas de trabajadores del ramo ante la indefensión en la que viven; esto luego de la desaparición de 10 empleados de la empresa Vizsla Silver, en Sinaloa, de los cuales cinco fueron hallados sin vida.

Aproximadamente 80 personas inconformes en su mayoría familiares que trabajan en el área de la minería, se manifestaron en la Plaza de Armas, Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, en donde denunciaron la vulnerabilidad en que laboran en las zonas serranas y que no hay quien los proteja ante los embates de la inseguridad.

Asimismo, pidieron justicia por los cinco mineros hallados muertos.

La Jornada

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir