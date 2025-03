“¡No estás solo!”: Diputados arropan a Cuauhtémoc Blanco y desechan solicitud de desafuero (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. La tarde de este martes, la Cámara de Diputados fue escenario de un acto de apoyo hacia el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, cuando varios diputadas de Morena mostraron su apoyo en el debate sobre su solicitud de desafuero, la cual finalmente fue desechada.

Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones. Quedó aprobado el dictamen de la Sección Instructora relativo al expediente LXVI/HCD/DP/02/2025, y se declaró “notoriamente improcedente la solicitud para que se retire el fuero constitucional a Cuauhtémoc Blanco Bravo”.

Durante la discusión, que tenía como objetivo decidir si se admitía o no el dictamen de la Fiscalía General de Justicia de Morelos en relación al desafuero del ahora diputado federal, varios miembros del partido arroparon a Blanco mientras este se dirigía a la tribuna para hacer uso de la palabra.

¡iNEDITO! Vean como protegen y arropan las diputadas de Morena a Cuauhtémoc Blanco subiendo a tribuna. Metieron su participación, la cual NO estaba registrada, violando el reglamento Y le gritan “No estás sólo”; “No estás sólo” pic.twitter.com/Ts7EqcAOI3 — Laura Brugés (@LauraBruges) March 25, 2025

A pesar de que la participación del legislador no estaba registrada en el orden del día, su intervención no pasó desapercibida, ya que se escucharon los gritos de “¡No estás solo!”, repetidos en varias ocasiones por los legisladores morenistas, manifestando de esta forma su apoyo al exgobernador. Esta situación generó controversia, ya que algunos vieron en estos actos una violación al reglamento interno de la Cámara de Diputados, dado que la intervención no estaba prevista.

¿De qué se le acusa a Cuauhtémoc Blanco?

La controversia legal comenzó en diciembre pasado, cuando la media hermana de Blanco lo denunció por tentativa de violación. En febrero de este año, la Fiscalía General de Justicia de Morelos, bajo el mando del exfiscal Uriel Carmona Gándara, presentó formalmente la solicitud de juicio de procedencia, con la intención de que el exgobernador pierda su fuero y pueda enfrentar cargos como cualquier otro ciudadano.

Según la normatividad vigente, si el Pleno de la Cámara de Diputados rechazaba el dictamen, éste pudo haber sido ser revisado nuevamente, lo que aseguraba que el proceso siguiera los cauces legales establecidos. Sin embargo, los hechos recientes reflejan un clima político tenso y una polarización en torno a la figura de Cuauhtémoc Blanco, quien, pese a las denuncias en su contra, recibió el respaldo de varios sectores políticos de Morena.

